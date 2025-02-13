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Вам телеграм | Путин поговорил по телефону с Трампом | Лукашенко анонсировал очередное заседание ВНС

13.02.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Дональд Трамп о том, как США покупают Украину - Чего на самом деле стоит независимая журналистика? - Цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума - Эстонцы в стрессе из-за финансовых трудностей - В Италии мошенники украли деньги с помощью искусственного интеллекта с голосом министра

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Вам телеграм | Путин поговорил по телефону с Трампом | Лукашенко анонсировал очередное заседание ВНС

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