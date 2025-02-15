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Вам телеграм | Разговоры о мире: Как Трамп изменил баланс сил в Европе? | Реакция мировых СМИ
15.02.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Прямые переговоры с Путиным - ключ к решению конфликта, заявил Трамп - Трамп подорвал позиции Украины на переговорах с Россией. На чьей он стороне? Еще одна реакция от британских СМИ - Торговая война с Китаем может серьёзно затронуть здоровье американцев - Тбилиси отказался выполнить призыв Совета Европы о выборах - Премьер Венгрии Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами
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Вам телеграм | Разговоры о мире: Как Трамп изменил баланс сил в Европе? | Реакция мировых СМИ
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