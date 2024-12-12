Вам телеграм | Размещение "Орешника" в Беларуси | Ситуация в Сирии | Мирные переговоры по Украине 12.12.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Лукашенко объявил о выборе площадки для размещения Пусковой установки "Орешника" - На румыно-украинской границе строится база НАТО - Ожидается, что Сирия останется в состоянии хаоса и распада - Польский премьер Дональд Туск заявил о возможности мирных переговоров уже этой зимой - Более 13 тысяч европейцев посетили Беларусь без специальной отметки в паспорте - 190 предотвращенных терактов в России с начала 2024 года.