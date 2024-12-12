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Вам телеграм | Размещение "Орешника" в Беларуси | Ситуация в Сирии | Мирные переговоры по Украине
12.12.2024
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Лукашенко объявил о выборе площадки для размещения Пусковой установки "Орешника" - На румыно-украинской границе строится база НАТО - Ожидается, что Сирия останется в состоянии хаоса и распада - Польский премьер Дональд Туск заявил о возможности мирных переговоров уже этой зимой - Более 13 тысяч европейцев посетили Беларусь без специальной отметки в паспорте - 190 предотвращенных терактов в России с начала 2024 года.
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Вам телеграм | Размещение "Орешника" в Беларуси | Ситуация в Сирии | Мирные переговоры по Украине12.12.2024
Правительство Франции рухнуло | Планы США по Украине | В Европе растут цены на газ07.12.2024
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Вам телеграм | США не смогли найти северокорейских военных в Украине | Медведев ответил Западу21.11.2024
Вам телеграм | Как изменится глобальная политика США с приходом Трампа? | Немецкая действительность16.11.2024
Вам телеграм | Климатический саммит | Трамп и мирные соглашения | Европа оказывается в опасности14.11.2024
Вам телеграм | Победа Трампа | Ситуация в Украине | Проблемы миграции | Отношения США и Китая09.11.2024
Вам телеграм | Как деградирует архитектура мира? | Рейтинг Макрона снизился | Планы Трампа02.11.2024
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Вам телеграм | Саммит БРИКС - испытание для Запада | Трамп - Харрис. За кого США?24.10.2024
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Вам телеграм | Путин вручил Лукашенко высшую госнаграду | Флорида пала под напором стихии12.10.2024
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