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Вам телеграм | Санкции против Грузии | Убийство Генерал-лейтенанта Кириллова | Безработица в Эстонии

19.12.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Погибший при взрыве генерал-лейтенант Игорь Кириллов разоблачал преступления англосаксов - Германия продаст Литве 44 новейших танка "Леопард" - Безработица в Эстонии продолжает шокировать жителей - США обещают ввести новые санкции против Грузии - В Риге разворовали рождественскую ёлку - Беларусь и Оман разработают дорожную карту сотрудничества

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Вам телеграм | Санкции против Грузии | Убийство Генерал-лейтенанта Кириллова | Безработица в Эстонии