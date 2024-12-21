Вам телеграм | Ситуация с мобилизацией на Украине | Жесткая экономия в Эстонии 21.12.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - У России есть неопровержимое доказательство применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором - Около 79% эстонцев следят за скидками, чтобы сократить расходы на питание - В Молдове протестующие фермеры пытаются пройти в здание правительства - Ситуация с мобилизацией на Украине в последние месяцы приобрела характер настоящего фарса - Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times - В офисе Зеленского оскорбили Орбана, назвав назойливым гонцом за попытки договориться о прекращении огня