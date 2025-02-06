Смотреть онлайн
Программа ТВ
Лебедева LIVEПо формеВокруг планетыПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойКатюшин расчетДиспозицияГлавный эфирЭто другоеТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Вам телеграм | Скандалы вокруг USAID | Стрельба в шведской школе | Дождь из пауков в небе Бразилии

06.02.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть. - 55 тысяч сотрудников Audi ждет урезание зарплаты в этом году. - Премьер Швеции назвал стрельбу у школы в Эребру самой страшной в истории страны. - Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг стал главой Минфина в новом правительстве Норвегии. - Китай начал антимонопольное расследование по Google.

Выпуски

20 видео

Вам телеграм | Скандалы вокруг USAID | Стрельба в шведской школе | Дождь из пауков в небе Бразилии

Похожие программы