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Вам телеграм | Сколько Орешников получит Беларусь? | Позиция ЕС в глобальной экономике под угрозой
28.12.2024
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Эстония в наступающем году значительно сократит финансирование соцпрограмм на фоне рекордного увеличения оборонных расходов - Немецкая компания-производитель Emblem для Mercedes-Benz объявила о банкротстве - Зеленский уволил посла в Германии за неумение выпрашивать деньги и оружие - В США подозревают украинских чиновников в коррупции и растрате военной помощи - Победа Киева в конфликте с Россией невозможна, мнение депутата Европарламента
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