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Вам телеграм | Суровая реальность Зеленского | Сокращения в ЦРУ | Угрозы Макрона | Поставки оружия
08.03.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - В Верховной Раде готовят законопроект о постановке на воинский учёт с 14 лет - Латвия запретит своим госслужащим выезжать в Россию и Беларусь - Почти 3500 человек было прописано в одной квартире в Астане - Во Франции прошёл чемпионат мира по имитации крика чайки - Беларусь ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности - Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ - Литовские магазины начали готовить к войне
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Вам телеграм | Скандалы вокруг USAID | Стрельба в шведской школе | Дождь из пауков в небе Бразилии06.02.2025
Ситуация с мигрантами в США |Культ личности Трампа |Шиповник как средство лечения рака01.02.2025
Вам телеграм | Демократия от Дональда Трампа | Резкий ответ Кишиневу из Приднестровья30.01.2025
Вам телеграм | Трамп повернулся спиной к Европе? | Выборы в Беларуси | Розовые очки Киева25.01.2025
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Вам телеграм | Генсек НАТО пугает Европу | Гренландия войдет в состав США? | Новые фейлы Байдена16.01.2025
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