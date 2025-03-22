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Вам телеграм | Трамп нажал на красную кнопку | Кастрюльный бунт в Турции | Переговоры России и США

22.03.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Европа на фоне переговоров Трампа и Путина будет закатывать истерику - Трамп показал Fox News красную кнопку на своём столе и нажал на неё - Западные СМИ открывают глаза на зверство польских пограничников - В Турции начался кастрюльный бунт из-за задержания мэра Стамбула - Ауди сократит 7,5 тысяч сотрудников до 2029 года

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Вам телеграм | Трамп нажал на красную кнопку | Кастрюльный бунт в Турции | Переговоры России и США

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