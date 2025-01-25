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Вам телеграм | Трамп повернулся спиной к Европе? | Выборы в Беларуси | Розовые очки Киева

25.01.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Президент Беларуси вручил первые в истории суверенной Беларуси Государственные знаки качества - Эстония готова увеличить расходы на оборону до рекордных 5% от ВВП - В Киеве считают, что Запад может отправить на Украину около 40 - 50 тыс. военных - Трампа послами матом с трибуны Европарламента

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Вам телеграм | Трамп повернулся спиной к Европе? | Выборы в Беларуси | Розовые очки Киева

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