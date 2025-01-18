Вам телеграм | Украинская коррупция на войне | Британская молодёжь боится ручного труда 18.01.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Командир одной из украинских бригад теробороны выписал своей жене около 1 миллиона гривен за фиктивное участие в боевых действиях - Молодые британцы тратят больше 1,5 тысяч долларов в год на услуги специалистов, чтобы заменить лампочку или повесить фотографию в рамки - Канада готовится ввести пошлины на товары из США на 105 миллиардов долларов - Лукашенко назвал заявление польских властей болтовнёй и пляской под американцев