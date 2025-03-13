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Вам телеграм | Условии мирных переговоров | Провальная политика ЕС | Евроинтеграция по-молдавски

13.03.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Рубио заявил, что Украина должна уступить территорию в рамках любого мирного соглашения - В США уже не ставят под сомнение тот факт, что вернуть потерянные территории Киев не сможет - Маск обвинил Украину в кибератаке на Твиттер - На дебатах в Европарламенте главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчитали за провальную политику - Немцы требуют повышения зарплат, а пока что город превращается в свалку - Внук бывшего президента Франции Шарля де Голли заявил, что страна потеряла своё величие и суверенитет - Пока растут тарифы, Литва продолжает праздновать

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Вам телеграм | Условии мирных переговоров | Провальная политика ЕС | Евроинтеграция по-молдавски

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