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Вам телеграм | Условии мирных переговоров | Провальная политика ЕС | Евроинтеграция по-молдавски
13.03.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Рубио заявил, что Украина должна уступить территорию в рамках любого мирного соглашения - В США уже не ставят под сомнение тот факт, что вернуть потерянные территории Киев не сможет - Маск обвинил Украину в кибератаке на Твиттер - На дебатах в Европарламенте главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчитали за провальную политику - Немцы требуют повышения зарплат, а пока что город превращается в свалку - Внук бывшего президента Франции Шарля де Голли заявил, что страна потеряла своё величие и суверенитет - Пока растут тарифы, Литва продолжает праздновать
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Вам телеграм | Условии мирных переговоров | Провальная политика ЕС | Евроинтеграция по-молдавски13.03.2025
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Вам телеграм | Демократия от Дональда Трампа | Резкий ответ Кишиневу из Приднестровья30.01.2025
Вам телеграм | Трамп повернулся спиной к Европе? | Выборы в Беларуси | Розовые очки Киева25.01.2025
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Вам телеграм | Сколько Орешников получит Беларусь? | Позиция ЕС в глобальной экономике под угрозой28.12.2024
Вам телеграм | Условии мирных переговоров | Провальная политика ЕС | Евроинтеграция по-молдавски
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