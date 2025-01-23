Вам телеграм | В России запретят электронные сигареты? 23.01.2025

В России запретят электронные сигареты? | Польша ужесточит получение соцпомощи украинцами. Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - В Украине злостным коррупционером оказался главный психиатр ВСУ - В Пентагоне уволены или отстранены все, кто отвечал за Украину - 100 немцев в день меняют свой пол в документах. С 1 ноября 2024 каждый гражданин Германии может менять его без справок от врачей - В России готовы полностью запретить электронные сигареты, и за них страдают подростки и дети