- Германия снова разделилась на Восток и Запад. В стране подвели итоги досрочных парламентских выборов - В Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США по проблемам работы посольств - В европейском саду - уже не пытаются создавать иллюзию "свободы слова" - Цены на электроэнергию в Прибалтике бьют рекорды - Жители ЕС не в состоянии платить по счетам - Каждый второй украинец психически нездоров

Вокруг планеты | 01.03.2025

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