В новом выпуске "Вокруг планеты": - Мировая аудитория оценила мнение Президента Беларуси. - Между молотом и наковальней: на кого опереться украинским олигархам? - Трамп объявил тарифную войну. Чем ответят Китай и Канада? - Международный мобильный конгресс в Барселоне. - Вручение Оскаров в Лос-Анджелесе.

Вокруг планеты | 09.03.2025

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