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Вокруг планеты | 16.02.2025

16.02.2025

В новом выпуске "Вокруг планеты": - Звонок, разделивший историю на "ДО" и "ПОСЛЕ". Дан старт процессу мирного урегулирования украинского конфликта - Страны Балтии окончательно вышли из Советского Союза - Жирный след USAID в политике Бухареста - Искусственный интеллект в медицине ▪️ За что Зеленский ввел персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко?

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Вокруг планеты | 16.02.2025

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