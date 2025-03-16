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Вокруг планеты | 16.03.2025

16.03.2025

В новом выпуске "Вокруг планеты": - Возобновление переговоров по Украине спустя три года. Первые шаги в Джидде и Москве. - Кто на кого наехал? Загадочное ЧП у британских берегов. - 5 лет пандемии COVID. Кто сделал печальные выводы, а кто преподал урок?

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Вокруг планеты | 16.03.2025

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