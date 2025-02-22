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Вокруг планеты | 22.02.2025
22.02.2025
- Февральское потепление по линии Вашингтон-Москва и трансатлантическая напряженность. Как меняются планетарные политические векторы - Каким буден новый Бундестаг. Каковы шансы на выборах у недо-канцлера Шольца? - НАТО - отрабатывает быстрое развёртывание войск в Восточной Европе - От прадедов на протяжении столетий! Самый сильный белорусский бренд - наш язык
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