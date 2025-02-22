Один в поле воин? | Ради мира | Перед лицом стихии 13.10.2024

Выборы в США: борьба за голоса | Искусственный интеллект или естественный? | Фантастический писатель 20.10.2024

Триумф Трампа | Как украли русские голоса в Молодове | Глава Минфина Германии отправлен в отставку 10.11.2024

Форум G20 в Рио-де-Жанейро | "Орешник" в Днепре | Массовые протесты фермеров в Европе 24.11.2024

- Февральское потепление по линии Вашингтон-Москва и трансатлантическая напряженность. Как меняются планетарные политические векторы - Каким буден новый Бундестаг. Каковы шансы на выборах у недо-канцлера Шольца? - НАТО - отрабатывает быстрое развёртывание войск в Восточной Европе - От прадедов на протяжении столетий! Самый сильный белорусский бренд - наш язык

Вокруг планеты | 22.02.2025

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aa95bdf-4a7e-4efc-8cb5-074c236ca8a5/conversions/873a14e8-c618-4881-9411-b655b2acc85b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aa95bdf-4a7e-4efc-8cb5-074c236ca8a5/conversions/873a14e8-c618-4881-9411-b655b2acc85b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aa95bdf-4a7e-4efc-8cb5-074c236ca8a5/conversions/873a14e8-c618-4881-9411-b655b2acc85b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5aa95bdf-4a7e-4efc-8cb5-074c236ca8a5/conversions/873a14e8-c618-4881-9411-b655b2acc85b-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Февральское потепление по линии Вашингтон-Москва и трансатлантическая напряженность. Как меняются планетарные политические векторы - Каким буден новый Бундестаг. Каковы шансы на выборах у недо-канцлера Шольца? - НАТО - отрабатывает быстрое развёртывание войск в Восточной Европе - От прадедов на протяжении столетий! Самый сильный белорусский бренд - наш язык