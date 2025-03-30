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Вокруг планеты | 30.03.2025
30.03.2025
В новом выпуске "Вокруг планеты": - Второй Средиземноморский фронт - Мощное землетрясение в Азии - По итогам переговоров в Эр-Рияде - НАТО не давало Украине гарантий на вступление - Прошлое правительство Польши переплачивало за помощь Киеву - В Латвии поддержали запрет на поездки в Беларусь и Россию - "Мастер-Класс" по общению с британскими СМИ - Правительство ФРГ ушло в отставку - Милый дом: серый минимализм уходит в прошлое, технологии для комфорта
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Вокруг планеты | 30.03.202530.03.2025
Вокруг планеты | 23.03.202523.03.2025
Вокруг планеты | 16.03.202516.03.2025
Вокруг планеты | 09.03.202509.03.2025
Вокруг планеты | 01.03.202501.03.2025
Вокруг планеты | 22.02.202522.02.2025
Вокруг планеты | 16.02.202516.02.2025
Вокруг планеты | 09.02.202509.02.2025
Вокруг планеты | 02.02.202502.02.2025
Вокруг планеты | 25.01.202526.01.2025
Вокруг планеты | 19.01.202519.01.2025
Вокруг планеты | 11.01.202511.01.2025
Вокруг планеты | 05.01.202505.01.2025
Вокруг планеты | 29.12.202429.12.2024
Вокруг планеты | 22.12.202422.12.2024
Вокруг планеты | 14.12.202415.12.2024
Вокруг планеты | 08.12.202408.12.2024
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Вокруг планеты | 30.03.2025
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