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Вокруг планеты | 30.03.2025

30.03.2025

В новом выпуске "Вокруг планеты": - Второй Средиземноморский фронт - Мощное землетрясение в Азии - По итогам переговоров в Эр-Рияде - НАТО не давало Украине гарантий на вступление - Прошлое правительство Польши переплачивало за помощь Киеву - В Латвии поддержали запрет на поездки в Беларусь и Россию - "Мастер-Класс" по общению с британскими СМИ - Правительство ФРГ ушло в отставку - Милый дом: серый минимализм уходит в прошлое, технологии для комфорта

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Вокруг планеты | 30.03.2025

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