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Грабили, убивали, насиловали: как айдаровцы издевались над пленными под Старобельском | Война и мир
30.11.2024
Украинский нацбат "Айдар" в 2014-2015 году появился в Старобельске. Следов они оставили немало. Есть вещи, о которых мы будем говорить ещё не скоро, потому что люди, которые переживали, были свидетелями, по-прежнему испытывают страх. Мы поговорили с бывшими заключёнными тайной тюрьмы батальона "Айдар". 🔺 Как они здесь обосновывались и каковы были последствия? 🔺 "Взаимодействие" айдаровцев с людьми. Смотрите новый выпуск проекта "Война и мир".
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