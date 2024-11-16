Их оккупировали, но они не сдались... Героический подвиг "Молодой гвардии" 16.11.2024

Во времена Великой Отечественной войны люди совершили много героических поступков, о которых будут помнить ещё многие поколения. Но подвиги молодых не могут не вызывать восхищения! О юных героях, чьи имена мы будем помнить — в новом выпуске проекта "Война и мир".