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Их оккупировали, но они не сдались... Героический подвиг "Молодой гвардии"
16.11.2024
Во времена Великой Отечественной войны люди совершили много героических поступков, о которых будут помнить ещё многие поколения. Но подвиги молодых не могут не вызывать восхищения! О юных героях, чьи имена мы будем помнить — в новом выпуске проекта "Война и мир".
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Их оккупировали, но они не сдались... Героический подвиг "Молодой гвардии"16.11.2024
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