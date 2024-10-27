Потеряла ногу и сына, но не сдалась! История ветерана боевых действий в Донбассе Веры Калмыковой 27.10.2024

"Страшно, что ребёнка потеряла, а нога... это всё можно пережить..." Вера Калмыкова — волонтёр, ветеран боевых действий в Донбассе. Война забрала у неё сына и ногу. Как многодетная мать живёт после пережитой трагедии — смотрите в проекте Ксении Лебедевой "Война и мир".