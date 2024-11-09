Как сегодня работает фонд Марии Пироговой и какую помощь он предоставляет? 09.11.2024

6 декабря 2022 года депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела ВСУ. Ей было 29 лет. В интервью ее мать, Майя Пирогова, рассказала о трагических событиях, связанных с похоронами дочери, которая активно помогала людям во время войны. 🔺Какие проекты и инициативы были реализованы в память о Марии? 🔺Как Майя продолжает дело дочери, несмотря на трагические обстоятельства? 🔺Какие трудности испытывают люди в Донецке, живя под постоянными обстрелами?