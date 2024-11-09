3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
Как сегодня работает фонд Марии Пироговой и какую помощь он предоставляет?
09.11.2024
6 декабря 2022 года депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела ВСУ. Ей было 29 лет. В интервью ее мать, Майя Пирогова, рассказала о трагических событиях, связанных с похоронами дочери, которая активно помогала людям во время войны. 🔺Какие проекты и инициативы были реализованы в память о Марии? 🔺Как Майя продолжает дело дочери, несмотря на трагические обстоятельства? 🔺Какие трудности испытывают люди в Донецке, живя под постоянными обстрелами?
Выпуски
7 видео
Как сегодня работает фонд Марии Пироговой и какую помощь он предоставляет?09.11.2024
Из обычных рабочих - сделали воинов! Как воюет 95-й стрелковый полк "Оплот" в Донбассе23.11.2024
Их оккупировали, но они не сдались... Героический подвиг "Молодой гвардии"16.11.2024
Тайна Куропат или что в себе скрывает урочище?02.11.2024
Потеряла ногу и сына, но не сдалась! История ветерана боевых действий в Донбассе Веры Калмыковой27.10.2024
Удаленное управление БПЛА | Информационное противостояние | Искусственный интеллект19.10.2024
Школа БПЛА спецназа "Ахмат" | Роль БПЛА на фронте14.10.2024