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Школа БПЛА спецназа "Ахмат" | Роль БПЛА на фронте
14.10.2024
Школа БПЛА СПН "Ахмат" занимается подготовкой специалистов из разных подразделений ВС Российской Федерации. За полтора года выпущено очень много выпускников. Примерно 1360 человек. И всего лишь 207 человек из подразделения "Ахмат". В программе обучения первые 3-4 дня - на симуляторах, а после этого - внутренние экзамены. - Почему женщина-хирург решила окончить курсы штурмовиков и отправиться в зону СВО?
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Школа БПЛА спецназа "Ахмат" | Роль БПЛА на фронте14.10.2024
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