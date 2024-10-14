Школа БПЛА спецназа "Ахмат" | Роль БПЛА на фронте 14.10.2024

Школа БПЛА СПН "Ахмат" занимается подготовкой специалистов из разных подразделений ВС Российской Федерации. За полтора года выпущено очень много выпускников. Примерно 1360 человек. И всего лишь 207 человек из подразделения "Ахмат". В программе обучения первые 3-4 дня - на симуляторах, а после этого - внутренние экзамены. - Почему женщина-хирург решила окончить курсы штурмовиков и отправиться в зону СВО?