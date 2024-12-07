Талай и его команда: гуманитарная миссия белорусского народа в Донбассе 07.12.2024

Талай и его команда: гуманитарная миссия белорусского народа в Донбассе. Война и мир Гуманитарная миссия белорусского народа в Донбассе началась три с половиной года назад. Волонтеры благотворительного фонда Алексея Талая организуют помощь для нуждающихся и проводят мастер-классы для детей с инвалидностью. - Каково это — жить и работать в зоне конфликта? - Что побуждает людей жертвовать своим временем и ресурсами ради помощи другим? - Какие истории и судьбы стоят за каждой отправленной коробкой с гуманитарной помощью? В новом выпуске проекта "Война и мир" расскажем не только о трудностях, но и о надежде, показывая, как даже в самых сложных обстоятельствах можно сохранить человечность и поддержку