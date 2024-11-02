Тайна Куропат или что в себе скрывает урочище? 02.11.2024

Урочище Куропаты - это место до Великой Отечественной войны не являлось территорий Минска, располагалось в 6 км от города. Что в себе оно скрывает и почему так полюбилось евродипломатам?