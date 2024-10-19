Удаленное управление БПЛА | Информационное противостояние | Искусственный интеллект 19.10.2024

О текущей ситуации с БПЛА на российско-украинском фронте мы поговорили с Алексеем Ершовым (позывной "Белорус"). - Зачем Украина запускает дроны в Беларусь? - Подходы работы на расстоянии. - Как обстоят дела и как ведёт себя противник? - Какую роль играет информационная война в работе?