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Удаленное управление БПЛА | Информационное противостояние | Искусственный интеллект
19.10.2024
О текущей ситуации с БПЛА на российско-украинском фронте мы поговорили с Алексеем Ершовым (позывной "Белорус"). - Зачем Украина запускает дроны в Беларусь? - Подходы работы на расстоянии. - Как обстоят дела и как ведёт себя противник? - Какую роль играет информационная война в работе?
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