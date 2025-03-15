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Война и мир | Противоречия на пути к миру | Трамп и его амбиции | Ключ к соглашениям

15.03.2025

Война - это противоестественное состояние. Российское руководство многократно пыталось решать конфликты мировыми способами. Москва сделала много уступок в отношениях с Украиной и долго верила в добрые намерения украинских лидеров, сначала Порошенко, а затем Зеленского. Однако в Украине сложилась ситуация, при которой доверие было утрачено.

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Война и мир | Противоречия на пути к миру | Трамп и его амбиции | Ключ к соглашениям

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