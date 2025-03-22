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Война и мир | Самый жестокий и кровавый теракт в истории России
22.03.2025
Хронология событий в "Крокус Сити Холле" Теракт в "Крокус Сити Холле" называют самым жестоким и кровавым в современной истории России. Год назад террористы атаковали "Крокус Сити Холл". Более 550 пострадавших и 145 погибших, среди них несколько граждан Беларуси. Сегодня ровно год трагедии в "Крокус Сити Холле". В одном из крупнейших концертных залов они работали в службе охраны и стали на пути у террористов. Алима Кошеварова из Бобруйска растеряли у входа. Ещё неделю за его жизнь боролись врачи. Вадим Кулик из Барановичей погиб, помогая другим покинуть горящее здание.
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Война и мир | Самый жестокий и кровавый теракт в истории России
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