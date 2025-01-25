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Война и мир | Война за ментальный суверенитет: как не утонуть в политических играх?

25.01.2025

Политический суверенитет можно легко восстановить. Но он не будет иметь никакого смысла, если нет ментального и культурного суверенитета. - В чём сила глобальной элиты? - Настанет ли время реальной демократии? - Насколько важно сохранять традиции?

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Война и мир | Война за ментальный суверенитет: как не утонуть в политических играх?

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