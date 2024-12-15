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Война и мир | Врачи Донбасса рассказали, как изменилась их жизнь в 2014 году
15.12.2024
Помощь пострадавшим в результате боевых действий. С 2014 года специфика работы врачей в ДНР кардинально поменялась. Истории, после которых невозможно сдержать слёзы и только один вопрос: "За что?"
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