Наўседа: Літва гатова да дыялогу з Мінскам толькі на тэхнічным узроўні

Кіраўніцтва Літвы гатова абмяркоўваць адкрыццё мяжы з Беларуссю толькі на тэхнічным узроўні, выключаючы дыпламатычныя ўступкі. Гэта заявіў прэзідэнт Наўседа.

У афіцыйнай рыторыцы літоўскага боку працягвае дамінаваць агрэсіўны тон. На ўступкі ісці Вільнюс таксама адмаўляецца і пагражае нейкімі сур'ёзнымі наступствамі Мінску з-за таго, што той увёў абмежаванні на выезд фур, зарэгістраваных у прыбалтыйскай рэспубліцы.

Пры гэтым цяжка зразумець абурэнне Вільнюса, улічваючы, што гэта менавіта яго рашэнне ў першую чаргу прывяло да абвастрэння адносін паміж краінамі.

