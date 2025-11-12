Наўседа: Літва гатова да дыялогу з Мінскам толькі на тэхнічным узроўні

У афіцыйнай рыторыцы літоўскага боку працягвае дамінаваць агрэсіўны тон. На ўступкі ісці Вільнюс таксама адмаўляецца і пагражае нейкімі сур'ёзнымі наступствамі Мінску з-за таго, што той увёў абмежаванні на выезд фур, зарэгістраваных у прыбалтыйскай рэспубліцы.