3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Беларусь на пляцоўцы ПА АБСЕ заклікала вярнуцца да логікі ўзаемнай эканамічнай выгады
Беларусь заклікае адмовіцца ад канфрантацыі і вярнуцца да логікі ўзаемнай эканамічнай выгады. Пазіцыя Мінска прагучала ў рамках асенняй сесіі ПА АБСЕ.
Старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Сяргей Рачкоў падкрэсліў, што гандаль павінны аб'ядноўваць, а не падзяляць. Беларусь асудзіла аднабаковыя санкцыі, якія парушаюць міжнароднае права і падрываюць давер.
Кіраўнік беларускай дэлегацыі паказаў на недапушчальнасць аднабаковых абмежавальных мер, якія супярэчаць міжнароднаму праву і Статуту ААН. Мінск выступае за раўнапраўнае выкарыстанне транспартных і энергетычных калідораў. Сяргей Рачкоў яшчэ раз нагадаў: Беларусь ніколі не зачыняла меж і не выкарыстоўвала іх у палітычных мэтах. Мінск актыўна працуе ў ЕАЭС і прасоўвае ідэю справядлівага гандлю без бар'ераў.
Фота БЕЛТА