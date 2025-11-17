Беларусь на пляцоўцы ПА АБСЕ заклікала вярнуцца да логікі ўзаемнай эканамічнай выгады

Кіраўнік беларускай дэлегацыі паказаў на недапушчальнасць аднабаковых абмежавальных мер, якія супярэчаць міжнароднаму праву і Статуту ААН. Мінск выступае за раўнапраўнае выкарыстанне транспартных і энергетычных калідораў. Сяргей Рачкоў яшчэ раз нагадаў: Беларусь ніколі не зачыняла меж і не выкарыстоўвала іх у палітычных мэтах. Мінск актыўна працуе ў ЕАЭС і прасоўвае ідэю справядлівага гандлю без бар'ераў.