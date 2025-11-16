3.68 BYN
Латвія можа абмежаваць аўтобусныя маршруты ў Беларусь
Пакуль палякі дэманструюць разважлівасць і разумеюць, што пытанні эканомікі вышэйшыя за палітыку, прыбалты працягваюць рыць сабе яму, Латвія вырашыла прыпадобніцца Вільнюсу.
У Рызе заявілі пра намер абмежаваць аўтобусныя маршруты ў Беларусь і Расію. Усё нібы з-за пагроз нацыянальнай бяспецы, уключаючы рызыкі нелегальнай міграцыі, разведкі і гібрыдных дзеянняў з боку Беларусі і Расіі.
Зараз рэгулярныя перавозкі здзяйсняюцца па сямі маршрутах: чатыры ў Расію і тры ў Беларусь. Міністэрства транспарту прыбалтыйскай рэспублікі распрацоўвае праект загада аб непрадаўжэнні тэрмінаў дзеяння дзеючых дазволаў на маршруты і нявыдачы новых.
І хоць міжнародныя пагадненні Латвіі з Беларуссю і Расіяй не забараняюць такія меры бяспекі, усё ж у Рызе турбуюцца, што мясцовыя перавозчыкі могуць запатрабаваць кампенсацыі за прапушчаны прыбытак.