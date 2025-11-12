3.67 BYN
Беларусь і Алжыр абмеркавалі перспектывы развіцця двухбаковых адносін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
13 лістапада кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў прыняў копіі даверчых грамат Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Алжыра.
Міністр таксама абмеркаваў з Туфікам Джуамам актуальныя пытанні супрацоўніцтва краін і перспектывы развіцця двухбаковых адносін. Асаблівая ўвага падчас сустрэчы была нададзена падрыхтоўцы кантактаў на вышэйшым узроўні, акрамя таго, закранулі пытанні распрацоўкі сумесных эканамічных праектаў і пашырэнне супрацоўніцтва ў сферах аховы здароўя і адукацыі.
Дарэчы, у 2025 годзе адзначаецца 30-годдзе ўсталявання дыпадносін паміж Беларуссю і Алжырам. Максім Рыжанкоў і Туфік Джуама абмяняліся віншаваннямі з гэтай нагоды.