17 лістапада ў 2:00 Польшча адкрыла п/п "Кузня Беластоцкая" і "Баброўнікі"
Праз "Берастовіцу" - "Баброўнікі" дазволены ўезд для ўсіх відаў транспарту з краін ЕС, Еўрапейскай эканамічнай прасторы і Швейцарыі
Амаль тры гады пункт пропуску "Берастовіца" заставаўся зачыненым: польскі бок у аднабаковым парадку спыніў яго працу ў лютым 2023 года, спаслаўшыся на пытанні бяспекі.
На міжнародным аўтадарожным пункце пропуску "Берастовіца" амаль 3 гады таму Польшча зачыніла мяжу.17 лістапада ў 2 гадзіны ночы па беларускім часе рух быў афіцыйна адноўлены. Польскі бок адкрыў пункт пропуску "Баброўнікі" - "Берастовіца".
Гэтага рашэння чакалі даўно: чэргі, аб'езды, непрадказальныя закрыцці пераходаў, у выніку пакутавалі і звычайныя людзі, і бізнес. З 2 гадзін ночы 17 лістапада праз "Берастовіцу" - "Баброўнікі" дазволены ўезд для легкавых аўтамабіляў, аўтобусаў і грузавога транспарту з краін Еўрасаюза, Еўрапейскай эканамічнай прасторы і Швейцарыі. Напярэдадні пачалася рэгістрацыя ў электроннай чарзе, яна абавязковая для ўсіх, хто збіраецца перасякаць мяжу на гэтым кірунку.
Беларускі бок быў гатовы да аднаўлення руху на пункце пропуску. Спецыялістаў для афармлення твараў і транспартных сродкаў, якія рухаюцца праз дзяржмяжу, хапае.
Пакуль Польшча адчыняе новыя кірункі, менавіта літоўскія перавозчыкі страчваюць час і грошы. Пры гэтым беларускі бок падкрэслівае: да літоўскіх дальнабойшчыкаў ніякай варожасці няма. Тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі на мяжы, падалі стаянкі, дапамаглі з размяшчэннем, а тым, хто хацеў, далі магчымасць вярнуцца дахаты.
У пачатку 2025 года ў "Берастовіцы" завяршылася маштабная рэканструкцыя. Абноўленая інфраструктура беларускага боку зараз дазваляе прапускаць 1400 машын за суткі.