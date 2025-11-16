17 лістапада ў 2:00 Польшча адкрыла п/п "Кузня Беластоцкая" і "Баброўнікі"

Амаль тры гады пункт пропуску "Берастовіца" заставаўся зачыненым: польскі бок у аднабаковым парадку спыніў яго працу ў лютым 2023 года, спаслаўшыся на пытанні бяспекі.

Гэтага рашэння чакалі даўно: чэргі, аб'езды, непрадказальныя закрыцці пераходаў, у выніку пакутавалі і звычайныя людзі, і бізнес. З 2 гадзін ночы 17 лістапада праз "Берастовіцу" - "Баброўнікі" дазволены ўезд для легкавых аўтамабіляў, аўтобусаў і грузавога транспарту з краін Еўрасаюза, Еўрапейскай эканамічнай прасторы і Швейцарыі. Напярэдадні пачалася рэгістрацыя ў электроннай чарзе, яна абавязковая для ўсіх, хто збіраецца перасякаць мяжу на гэтым кірунку.