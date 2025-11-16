3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў ШАС пройдзе ў Маскве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 лістапада ў Маскве пройдзе пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў ШАС. Гэта важны дзень для Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
З калегамі па арганізацыі трэба абмеркаваць шырокі спектр тэм. Усе рашэнні будуць накіраваны на рэалізацыю дамоўленасцей, дасягнутых лідарамі краін ШАС на нядаўнім саміце ў кітайскім Цяньцзыне. Пытанне нумар адзін - эканоміка. Плануецца папрацаваць над стварэннем фінансавага інстытута і паляпшэннем лагістыкі. Пазіцыя Беларусі - мы павінны быць адзінай прасторай без лішніх бар'ераў.
Таксама бакі будуць гаварыць пра развіццё турыстычнага патэнцыялу ШАС. Гэта сфера - важны драйвер для нашых эканомік.