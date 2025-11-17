3.66 BYN
Турчын: Краіны ШАС у 2024 годзе прадэманстравалі эканамічны рост
Менавіта моцная эканоміка - аснова рэгіянальнай бяспекі. І краіны ШАС летась прадэманстравалі эканамічны рост амаль у два разы вышэйшы за сярэднесусветны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын, выступаючы на пасяджэнні кіраўнікоў урадаў ШАС у Маскве.
За чвэрць стагоддзя Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва зрабіла вялізны крок наперад, сёння яна аб'ядноўвае тых, хто выступае за мір і росквіт. Але наперадзе яшчэ шмат сумеснай працы. Стратэгія агучана некалькі месяцаў таму лідарамі нашых краін на саміце ШАС у Кітаі.
18 лістапада прэм'еры параіліся ў вузкім складзе, а таксама правялі шэраг двухбаковых сустрэч. Так, з першым віцэ-прэзідэнтам Ісламскай Рэспублікі Іран Махамадам Рэза Арэфам Аляксандр Турчын абмеркаваў развіццё супрацоўніцтва ў розных сферах. Бакі нацэлены на наладжванне стратэгічных сувязяў.