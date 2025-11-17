Турчын: Краіны ШАС у 2024 годзе прадэманстравалі эканамічны рост

Менавіта моцная эканоміка - аснова рэгіянальнай бяспекі. І краіны ШАС летась прадэманстравалі эканамічны рост амаль у два разы вышэйшы за сярэднесусветны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын, выступаючы на пасяджэнні кіраўнікоў урадаў ШАС у Маскве.