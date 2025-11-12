Глядзець анлайнПраграма ТБ
Міжпарламенцкую асамблею СНД прымае Таджыкістан

13 лістапада Таджыкістан стаў цэнтрам парламенцкага дыялогу краін Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Упершыню Душанбэ прымае сесію Міжпарламенцкай асамблеі СНД. Размова - на вострыя тэмы: бяспека, эканоміка і гуманітарныя праекты.

На палях форуму адбыўся і шэраг двухбаковых сустрэч. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава.

Таджыкістан - краіна гор, а Душанбэ - горад кветак і фантанаў. Лістапад, а на вуліцы шмат руж, плошчы і праспекты тонуць у зеляніне. Плюс 18 і традыцыйная гасціннасць ствараюць асаблівую атмасферу (глядзіце відэа).

