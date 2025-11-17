3.66 BYN
Беларускі саюз жанчын і Саюз жанчын В'етнама падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў Ханоі
Не толькі жаночая дыпламатыя, але і прасоўванне эканамічнага партнёрства - жанчыны Беларусі і В'етнама 19 лістапада падпісалі мемарандум. Беларуская дэлегацыя прыбыла ў Ханой з візітам у адказ.
Каларытная цёплая сустрэча, жанчыны В'етнама ў нацыянальных сукенках, і гэтую яркасць выдатна дапаўнялі васількі на лацканах жакетаў беларусак.
Як адзначылі на сустрэчы, жанчыны В'етнама і Беларусі розныя знешне, але адзіныя ў жаданні зрабіць свет вакол і жыццё прыгажэйшым.
Жаночыя рухі дзвюх краін падтрымліваюць даўнія сяброўскія сувязі, заснаваныя на павазе, агульных падыходах да пытанняў сям'і, жаночага лідарства і гуманітарнага супрацоўніцтва. Саюзы аб'ядноўвае супольнасць падыходаў да развіцця жанчын, падтрымкі мацярынства і інстытута сям'і. І падпісанне мемарандума - лагічнае развіццё супрацоўніцтва (гл. відэа).