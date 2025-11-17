Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вільнюс можа адкрыць мяжу з Беларуссю раней за 30 лістапада

З'яўляюцца першыя падрабязнасці сустрэчы літоўскіх і беларускіх пагранічнікаў. Як пішуць літоўскія СМІ, Вільнюс узнімаў пытанні кантрабанды, сітуацыю з закрыццём пунктаў пропуску і грузаперавозчыкамі, а таксама тэму незаконнай міграцыі.

Таксама паведамляецца, што рашэнне аб адкрыцці мяжы будзе прынята 18 лістапада бліжэй да вечара Камісіяй па нацбяспецы з улікам вынікаў "тэхнічных перамоў пагранічнікаў і іншых акалічнасцей".

На фоне росту націску з боку літоўскага бізнесу і перавозчыкаў Вільнюс схіляецца да таго, каб адкрыць мяжу не 30 лістапада, як было запланавана першапачаткова, а раней. Пра гэта сказаў старшыня літоўскага парламенцкага камітэта па знешняй палітыцы.

