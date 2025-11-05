3.68 BYN
"Настаў час канкрэтных спраў" - Лукашэнка заклікаў чыноўнікаў больш актыўна працаваць на экспарт
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка арыентаваў чыноўнікаў на асабісты ўдзел у нарошчванні экспарту, уключаючы рынкі краін далёкай дугі. Пра гэта ён заявіў падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён, паведамляе БЕЛТА.
"Стратэгія - добра. Але сёння важная тактыка, каб мы маглі прадаць прадукцыю", - сказаў Прэзідэнт.
Ён падкрэсліў, што павінна быць канкрэтыка, і да кожнага чыноўніка, які адказвае за супрацоўніцтва з той ці іншай краінай або рэгіёнам, будзе даведзена дакладнае заданне.
Адпаведнай работай займаецца і сам кіраўнік дзяржавы падчас перамоў з замежнымі калегамі і візітаў у іншыя краіны. "Я вам адчыніў дзверы. Дык ідзіце ў гэтыя дзверы. Што вы чакаеце?! Настаў час канкрэтных спраў", - падкрэсліў беларускі лідар.