"Настаў час канкрэтных спраў" - Лукашэнка заклікаў чыноўнікаў больш актыўна працаваць на экспарт

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка арыентаваў чыноўнікаў на асабісты ўдзел у нарошчванні экспарту, уключаючы рынкі краін далёкай дугі. Пра гэта ён заявіў падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён, паведамляе БЕЛТА.

Ён падкрэсліў, што павінна быць канкрэтыка, і да кожнага чыноўніка, які адказвае за супрацоўніцтва з той ці іншай краінай або рэгіёнам, будзе даведзена дакладнае заданне.

Адпаведнай работай займаецца і сам кіраўнік дзяржавы падчас перамоў з замежнымі калегамі і візітаў у іншыя краіны. "Я вам адчыніў дзверы. Дык ідзіце ў гэтыя дзверы. Што вы чакаеце?! Настаў час канкрэтных спраў", - падкрэсліў беларускі лідар.