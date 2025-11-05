Лукашэнка аб будаўніцтве ў аграгарадках: Будуць там жыць людзі - рамантуем або падводзім дарогу

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/646ddc6b-70fe-4118-af33-90272d1cc910/conversions/404bde87-de13-41a0-82dc-bb7613c79245-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/646ddc6b-70fe-4118-af33-90272d1cc910/conversions/404bde87-de13-41a0-82dc-bb7613c79245-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/646ddc6b-70fe-4118-af33-90272d1cc910/conversions/404bde87-de13-41a0-82dc-bb7613c79245-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/646ddc6b-70fe-4118-af33-90272d1cc910/conversions/404bde87-de13-41a0-82dc-bb7613c79245-xl-___webp_1920.webp 1920w

6 лістапада 2025 года важны дзень не толькі для Гомельшчыны, але і для ўсёй Беларусі. Напярэдадні Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі ў рэгіёне адкрылі рух па абноўленым мосце цераз Прыпяць. Ён звяжа Мазыр і Калінкавічы. Мясцовыя жыхары называюць гэтую падзею гістарычнай. Яе сведкам стаў і кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у адкрыцці абноўленага моста цераз Прыпяць

Аляксандр Лукашэнка заўсёды трымае на кантролі будаўніцтва мастоў і дарог. Гэта не толькі зручная лагістыка і камфорт для нашых людзей і гасцей Беларусі, але і стымул для эканамічнага развіцця рэгіёнаў. Аб'ёмы рамонту маставых збудаванняў у найбліжэйшай пяцігодцы плануецца захаваць - адрамантуюць каля 500 мастоў. Што датычыцца дарожнага будаўніцтва і рамонту, плануюць нават дадаць. Тэмпы вырастуць амаль у паўтара раза. Трэба будзе абнавіць і пабудаваць 25 тыс. км аўтадарог за пяць гадоў. Аляксандр Лукашэнка нагадаў і аб сваім даручэнні звязаць якаснымі дарогамі аграгарадкі і райцэнтры. Але важна разумець, дзе такая сувязь патрэбная на перспектыву.

"Вельмі ўважліва трэба падыходзіць у Віцебскай вобласці да гэтых аграгарадкоў. Трэба бачыць перспектыўныя аграгарадкі, гэта яны (кіраўніцтва вобласці. - Заўв. рэд.) павінны вызначыцца. Калі яны вызначыліся, што там будзе аграгарадок, да яго трэба рамантаваць або падводзіць дарогу. Галоўнае не аграгарадок, а людзі. Калі там будуць жыць людзі, дарогу робім. Але калі мы разумеем, што там людзей не будзе, дык навошта мы туды будуем такую дарогу?" - сказаў Прэзідэнт.

Ён падкрэсліў, што трэба бачыць дынаміку, перспектыву. Калі кожны год з вёскі з'язджаюць людзі і неўзабаве не будзе гэтай вёскі, то няма чаго займацца і будаўніцтвам дарогі да гэтага населенага пункта.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e18b1c8d-d6ad-4b5b-99f7-04f379421cf7/conversions/61ca8ec1-f21f-45ed-b107-5080280125ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e18b1c8d-d6ad-4b5b-99f7-04f379421cf7/conversions/61ca8ec1-f21f-45ed-b107-5080280125ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e18b1c8d-d6ad-4b5b-99f7-04f379421cf7/conversions/61ca8ec1-f21f-45ed-b107-5080280125ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e18b1c8d-d6ad-4b5b-99f7-04f379421cf7/conversions/61ca8ec1-f21f-45ed-b107-5080280125ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Таксама Аляксандр Лукашэнка арыентаваў чыноўнікаў на тое, што ў першую чаргу дарогі павінны будавацца там, дзе яны найбольш патрэбныя, нягледзячы на незадаволенасць некаторых жыхароў сталіцы і наваколляў: "Вось я бачу, квокаюць, ціктокаюць людзі: ах, там дарога дзесьці пад Мінскам - Цнянкі, Зацані - у нас тут брудна. Дык людзі павінны разумець, мяне павінны разумець. Дзе мне перш за ўсё будаваць дарогу? Да людзей, якія нас кожны дзень кормяць, пояць, або пад Мінскам, дзе часам там у пачатку красавіка не вельмі зручна? Людзі павінны гэта разумець. Ну, людзі людзьмі. Мы ж дзяржаўныя дзеячы, мы дзяржаўныя людзі. Мы павінны рабіць там, дзе нам трэба. Таму рэвізію трэба правесці і паглядзець".

Прэзідэнт аб будаўніцтве дарог да аграгарадкоў

Новы мост - важная лагістычная артэрыя на Палессі. Яго адкрыцця мясцовыя жыхары чакалі два гады (на рамонт мост закрылі ў канцы 2023-га). Збудаванне патрабавала абнаўлення - яно служыла людзям ужо 65 гадоў. Работы вяліся ў паскораным тэмпе - мостабудаўнікі справіліся раней на паўгода. І вось сёння Прэзідэнт даў сімвалічны старт руху цераз Прыпяць. Звяртаючыся да людзей, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: масты і дарогі - найважнейшая задача для краіны. Дзяржава павінна і будзе займацца развіццём інфраструктуры.