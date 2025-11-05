"Злучаючы берагі": Лукашэнка адкрыў мост у Мазыры і запрасіў украінцаў у Беларусь

Гэта даўняя добрая традыцыя - да 7 Лістапада краіна атрымлівае вялікія падарункі. У Беларусі адкрываецца шмат знакавых і доўгачаканых аб'ектаў: школы, бальніцы, пуцеправоды, спартыўныя і культурныя пляцоўкі. Традыцыя хоць і савецкая, але гэта тое добрае і лепшае, што мы ўзялі са свайго мінулага.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў гэтыя дні прыбыў з працяглай камандзіроўкай на поўдзень краіны, у Гомельскую вобласць. 6 лістапада кіраўнік дзяржавы пабываў у Мазыры, дзе пасля маштабнай рэканструкцыі адкрыўся мост цераз Прыпяць. Ён ізноў злучыў мікрараёны горада, аблегчыў рух і ўжо стаў гарадской славутасцю (гл. відэа).