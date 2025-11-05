3.68 BYN
Прэзідэнт Беларусі выказаў спачуванне кіраўніку Філіпін у сувязі з наступствамі тайфуна "Калмаэгі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні Прэзідэнту Філіпін Фердынанду Маркасу-малодшаму ў сувязі з наступствамі тайфуна "Калмаэгі". Аб гэтым піша БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"З глыбокім смуткам у нашай краіне ўспрынялі вестку аб катастрафічных наступствах тайфуна "Калмаэгі", які абрынуўся на правінцыю Себу", - гаворыцца ў спачуванні.
У гэты цяжкі час выпрабаванняў для Філіпін кіраўнік дзяржавы ад імя беларускага народа і сябе асабіста адрасаваў словы спагады і падтрымкі Прэзідэнту гэтай краіны, родным і блізкім загінуўшых. Аляксандр Лукашэнка таксама пажадаў хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым і аднаўлення закранутых стыхіяй рэгіёнаў Філіпін.