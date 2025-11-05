Лукашэнка павіншаваў беларусаў з Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі

"Гэтае свята - даніна павагі падзеям, якія паўплывалі на ход сусветнай гісторыі і заклалі аснову для фарміравання беларускай дзяржаўнасці, - гаворыцца ў віншаванні. - Зароджаная ў кастрычніку 1917 года на прынцыпах справядлівасці і народаўладдзя мадэль сацыяльнай дзяржавы сфарміравала трывалы фундамент для развіцця нашай краіны".

Урокі Кастрычніцкай рэвалюцыі для многіх краін сталі прыкладам барацьбы за правы і свабоду, ідэалы і каштоўнасці, адзначыў Прэзідэнт. "Захаваўшы традыцыю святкавання, беларусы напоўнілі яе стваральным сэнсам, у аснове якога эвалюцыйны шлях устойлівага пераўтварэння грамадства без сацыяльнай варожасці і ўзрушэнняў. Дзень 7 лістапада праз дзесяцігоддзі знамянуе працоўныя дасягненні і важныя адкрыцці", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.