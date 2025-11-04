3.68 BYN
Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і блізкім народнага артыста РФ Юрыя Нікалаева
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне родным і блізкім народнага артыста Расійскай Федэрацыі Юрыя Нікалаева. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Дарагія сябры, прыміце мае спачуванні ў сувязі са смерцю народнага артыста Расійскай Федэрацыі Нікалаева Юрыя Аляксандравіча. Пайшоў з жыцця сапраўдны прафесіянал сваёй справы і выключна таленавіты тэлевядучы і акцёр. Яго ўнікальная творчасць і невычэрпная энергія нязменна захаплялі і дарылі радасць мільёнам гледачоў. У Беларусі Юрыя Аляксандравіча шанавалі і паважалі за высокае майстэрства і адданае служэнне мастацтву. Светлая памяць аб ім заўсёды будзе жыць у нашых сэрцах", - гаворыцца ў спачуванні.