2-3 млрд долараў за год: Лукашэнка бачыць магчымасць нарасціць тавараабарот Беларусі з Індыяй

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка бачыць магчымасць у разы нарасціць тавараабарот з Індыяй. Аб гэтым ён заявіў на сустрэчы з паслом Індыі Ашокам Кумарам, паведамляе БЕЛТА.

"Пытанне супрацоўніцтва Беларусі з Індыяй вельмі актуальнае зараз і знаходзіцца на асаблівым кантролі. Мы далёка не ўсё рэалізавалі і нават блізка да таго не падышлі, каб рэалізаваць тыя магчымасці, якімі мы сёння валодаем. Хоць мы і ў два разы павысілі наш тавараабарот, дасягнуўшы паўмільярда долараў, але ў нашых адносінах гэта амаль нішто. І тая планка, да якой мы імкнёмся - 2-3 млрд долараў тавараабароту за год, - гэта цалкам рэальна і дасягальна. Таму галоўнае пытанне - гэта актывізацыя нашага супрацоўніцтва", - сказаў кіраўнік дзяржавы.