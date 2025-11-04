3.68 BYN
Лукашэнка заслухаў даклады старшыні КДК і міністра ўнутраных спраў
5 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклады старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю Васіля Герасімава і міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова, паведамляе БЕЛТА.
Старшыня КДК далажыў аб выніках праведзенай праверкі ў дарожнай галіне. Адпаведную задачу (аб правядзенні маніторынгу) раней ставіў перад Камітэтам дзяржкантролю кіраўнік дзяржавы. Правяралася якасць выканання работ пры будаўніцтве і рэканструкцыі дарог і мастоў, вывучалася пытанне закупак новай дарожнай тэхнікі.
Другая тэма размовы кіраўніка дзяржавы са старшынёй КДК - эфектыўнае выкарыстанне зямель і дзяржмаёмасці. Размова аб задзейнічанні зямлі ў гаспадарчым абароце, зносе тых ці іншых старых пабудоў. Прэзідэнт раней даў даручэнне правесці поўную рэвізію сельгасаб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, і вызначыцца з іх магчымым прызначэннем. Васіль Герасімаў далажыў аб выяўленых недапрацоўках у гэтых пытаннях.
Даложана Прэзідэнту таксама аб праверцы выканання даручэння па даўгабудах. У прыватнасці, па падыходах, вызначаных у дачыненні да недабудаваных аб'ектаў па ўсёй краіне. Даложана, што колькасць такіх аб'ектаў за апошнія гады значна скарацілася, але застаецца шэраг праблемных пытанняў.
Камітэт дзяржкантролю таксама ў развіццё даручэння Прэзідэнта ажыццяўляе маніторынг па навядзенні парадку (да 7 лістапада). Гэта датычыцца краіны ў цэлым, і асабліва Віцебскай вобласці, дзе Аляксандр Лукашэнка нядаўна праводзіў нараду па пытаннях развіцця рэгіёна. Старшыня Камітэта дзяржкантролю далажыў аб прамежкавых выніках. Прэзідэнт адзначыў важнасць таго, каб засяродзіцца не толькі на знешнім навядзенні парадку, але і на вырашэнні пытанняў больш глабальнага характару. Кіраўнік дзяржавы даручыў КДК пасля 7 лістапада ўжо дасканала праверыць стан спраў у цэлым па краіне і пасля выхадных дзён даць яму грунтоўны даклад аб тым, як выконваецца даручэнне па навядзенні парадку.
Акрамя таго, падчас даклада Аляксандр Лукашэнка даў даручэнне Камітэту дзяржкантролю вывучыць рынкі абароту тытунёвых вырабаў і спіртазмяшчальнай прадукцыі - ад размеркавання квот да абароту гэтай прадукцыі на тэрыторыі краіны.
Іван Кубракоў далажыў кіраўніку дзяржавы аб аператыўнай абстаноўцы ў краіне і, у прыватнасці, аб статыстыцы злачыннасці па лініі крымінальнага вышуку. Абстаноўка спакойная і знаходзіцца пад кантролем праваахоўных органаў, працягваецца тэндэнцыя да зніжэння злачыннасці. Як запэўніў кіраўнік МУС, работа на прафілактыку, якую раней даручаў Прэзідэнт, дае вынік. Даложана і аб рабоце па раскрыцці злачынстваў мінулых гадоў - рэзанансных, а таксама злачынствах, якія знаходзяцца на кантролі Прэзідэнта.
Яшчэ адна тэма - процідзеянне кіберзлачыннасці. Архіважнай праблемай Аляксандр Лукашэнка называў гэтую тэму не раз і ставіў перад праваахоўнымі органамі задачу абараніць людзей ад падобнага роду злачынных замахаў. Іван Кубракоў далажыў аб тэндэнцыях на сённяшні дзень - упершыню ў краіне ўдалося змяніць сітуацыю, фіксуецца зніжэнне такога віду злачынстваў прыкладна на 10 %. Даложана аб мерах па абароне грамадзян, якія прымае міліцыя. Прэзідэнт паставіў задачу асабліва зважаць на людзей пажылога ўзросту і аказваць ім дапамогу.
Падчас даклада абмеркавана і тэма процідзеяння нелегальнаму абароту наркотыкаў, таксама даложана аб дынаміцы і статыстыцы ў гэтым плане. У цэлым сітуацыя ў дадзенай сферы, як было даложана, знаходзіцца пад кантролем.
Важная тэма даклада - пытанні дарожнай бяспекі. Акцэнт зроблены на праблемных момантах і прычынах, якія прыводзяць да трагічных наступстваў на дарозе. У тым ліку Прэзідэнту даложана па выніках праведзенай работы пасля змянення правіл ПДР. Кіраўніка дзяржавы цікавіла, як насельніцтва ставіцца да змяненняў заканадаўства ў сферы забеспячэння дарожнай бяспекі, асабліва што датычыцца сродкаў персанальнай мабільнасці.
Іван Кубракоў таксама далажыў кіраўніку дзяржавы наконт статыстыкі і аператыўнай абстаноўкі па тэме міграцыі.
Па ўсіх пытаннях Прэзідэнт даў канкрэтныя даручэнні.