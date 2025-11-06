Лукашэнка аб прасоўванні тавараў на экспарт: Надышоў час пэўных спраў

Кіраўнік дзяржавы знаходзіцца з камандзіроўкай на поўдні Беларусі, у Гомельскай вобласці. 7 лістапада Аляксандр Лукашэнка наведаў адразу два прадпрыемствы ў Жыткавічах - завод металаканструкцый і маторабудаўнічы. У гэтай частцы задачы цалкам дакладныя - павышэнне лакалізацыі, якасць і рынкі. Вядома, размова атрымала развіццё і ў кантэксце тэм, якія ўжо прагучалі. Гэта і заканадаўчыя навацыі, якія ўзаемазвязаны з вельмі жорсткай тэхналагічнай і кадравай дысцыплінай. Як сказаў наш Прэзідэнт, час патрабуе нестандартных рашэнняў. Таму патрэбна выразная стратэгія і часам непапулярныя, але эфектыўныя меры. Усе падрабязнасці ў нашага аглядальніка (гл. відэа).